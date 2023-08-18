Белый дом: Украине передадут истребители F-16 после завершения обучения пилотов

США одобрят передачу Украине истребителей F-16 после завершения подготовки украинских летчиков, заявил на брифинге с журналистами советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Чиновник подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо представителям властей Дании и Нидерландов в ответ на их просьбу одобрить поставку Украине самолетов F-16.

«США будут готовы в сотрудничестве с Конгрессом одобрить передачу F-16 Украине. Это следует из того, что ранее заявлял президент. Я не совсем понимаю, почему в связи с этим возникают вопросы, но, чтобы окончательно их развеять, скажу — после подготовки пилотов последует передача самолетов», — добавил Салливан.

Ранее Reuters со ссылкой на письмо Блинкена сообщил, что США одобрили запросы Дании и Нидерландов на поставку F-16 Украине. Позже МИДы Нидерландов и Дании официально подтвердили, что Вашингтон одобрил поставки.

The Washington Post писала, что обучение украинских летчиков начнется только в январе 2024 года, так как перед этим они должны пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании. Само обучение управлению истребителями займет еще полгода.

В Минобороны Дании, передает CNN, заявили, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в этой стране в конце августа. The Netherlands Times отмечала, что американские истребители F-16 смогут поставить в Украину только через год.

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