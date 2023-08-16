Российского военного приговорили к восьми годам колонии за убийство сослуживца, которое он хотел списать на украинских диверсантов

Новочеркасский гарнизонный военный суд Ростовской области приговорил российского военного Ивана Алексеева к восьми годам колонии строгого режима по уголовному делу об убийстве сослуживца, сообщает «Коммерсант». Приговор опубликован на сайте суда.

Как пишет издание, подсудимый был мобилизован на войну в октябре 2022 года и служил снайпером в аннексированной ЛНР. По данным следствия, 13 января 2023 года, в старый Новый год, у Алексеева произошел конфликт с сослуживцем, с которым он пил водку в блиндаже.

Суд посчитал доказанным, что Алексеев выстрелил в сослуживца из снайперской винтовки Драгунова и ударил кухонным ножом, а затем попытался сымитировать его похищение и убийство украинскими диверсантами, оттащив тело убитого подальше от окопов.

Алексеев признал свою вину, ему грозило до 15 лет лишения свободы. При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств чистосердечное раскаяние Алексеева, «его участие в и боевые заслуги, отмеченные наградами и другими поощрениями», отмечает газета. Также с обвиняемого взыскали 37 тысяч рублей, выплаченные из бюджета его адвокату по назначению.

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