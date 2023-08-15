На Московской бирже зафиксировали максимальную активность инвесторов за всю историю торгов

Более 1,5 миллиона человек совершили сделки на Московской бирже в течение понедельника, 14 августа, что стало максимальным значением активности частных инвесторов за всю историю биржевых торгов.

«Объем торгов на рынке акций 14 августа составил 240 млрд рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов — 66,5%, доля вечерней сессии — 14,3%», — сказано в сообщении биржи.

Больше всего сделок совершили жители Москвы и Подмосковья, на которых пришлась треть всех сделок, а также Петербурга (5,4%), Воронежской (3,8%) и Ростовской областей (2,8%), Кубани и Татарстана (оба региона с долей 2,7%).

Московская биржа сообщила, что 4 августа зафиксировала рекордный объем торгов акциями, начиная с 24 февраля 2022 года — 251 миллиард рублей против 374 миллиардов рублей в первый день полномасштабной войны. За день сделки совершили 1,23 миллиона инвесторов, большая часть которых (84%) — физические лица.