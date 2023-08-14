The Daily Mail: Лиззо исключили из списка артистов, которые могут выступить на Супербоуле. Две недели назад певицу обвинили в сексуализированном насилии
Лиззо вычеркнули из списка артистов, которые могут выступить в перерыве Супербоула в 2024 году, сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник в Национальной футбольной лиге (НФЛ).
По словам источника, решение НФЛ об исключении Лиззо из программы связано с иском о сексуализированном насилии, который в отношении певицы подали члены ее подтанцовки.
«Разговоры о том, что Лиззо примет участие в шоу в перерыве или исполнит национальный гимн, прекращены после того, как она оказалась в центре скандала», — заявил источник.
Представители Лиззо решение НФЛ пока не комментировали, однако источник The Daily Mail, близкий к певице, рассказал, что сейчас ее команда отчаянно пытается выработать стратегию, чтобы спасти «тонущий корабль».
«Никто не знает, сможет ли она оправиться после этого [скандала]. Кажется, ее время прошло», — сказал источник.
В начале августа три участницы подтанцовки Лиззо подали в суд на певицу и руководителя ее танцевальной команды, обвинив их в сексуализированном насилии, создании враждебной рабочей среды и невыплате зарплат. Позднее подобные обвинения против певицы выдвинули еще шесть человек, которые с ней работали.
8 августа стало известно, что организаторы фестиваля в Филадельфии, который пройдет 2-3 сентября, отменили выступление Лиззо.
Лиззо — американская рэп-исполнительница, певица, актриса. Широкую популярность ей принес ее третий альбом «Cuz I Love You», который занял четвертое место в Billboard 200 в 2019 году.