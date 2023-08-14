Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко приговорили к шести годам колонии по делу о мошенничестве

Первомайский районный суд Владивостока приговорил гендиректора строительной компании «Аврора-строй» и бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам лишения свободы по уголовному делу о хищении денег дольщиков. Также ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Кроме того, суд удовлетворил 22 иска потерпевших. Сам Ищенко после оглашения приговора заявил, что пока не знает, будет ли обжаловать решение суда.

Государственный обвинитель просил суд приговорить Ищенко к семи годам колонии со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Ищенко признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии обвинения, глава компании «Аврора-строй» похитил деньги 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке на общую сумму 105 миллионов рублей. После получения денег от дольщиков компания не сдала объект в эксплуатацию.

Как отмечает ТАСС, суд также рассматривает в отношении Андрея Ищенко другое уголовное дело — по статье о причинении имущественного ущерба. По данным следствия, с февраля по апрель 2019 года Ищенко заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме по улице Сафонова во Владивостоке, но проверка показала, что эти помещения оказались нежилыми.

Андрей Ищенко в 2018 году выдвигал свою кандидатуру на выборы губернатора Приморья от КПРФ. Он прошел во второй тур вместе с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко. Во время подсчета голосов Ищенко лидировал с большим отрывом, но затем стал проигрывать. После того, как в Приморье начались протесты, результаты выборов отменили. К повторному голосованию не допустили ни Ищенко, ни Тарасенко, новым губернатором стал Олег Кожемяко.

В октябре 2022 года Андрей Ищенко, который в тот момент находился в СИЗО, попросил отправить его на фронт. С таким заявлением он обратился к военному комиссару Приморья.

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