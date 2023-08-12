Российские пользователи Google сообщают о сбоях в работе поисковика

Российские пользователи жалуются на нестабильную работу поисковика Google, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downradar.

Наибольшее число сообщений о сбоях поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Телеграм-канал «Код Дурова» уточняет, что в основном неполадки наблюдаются у мобильных операторов. При этом при использовании VPN проблем нет, пишет канал. С чем связаны сбои, неизвестно.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой источники в двух крупных IT-компаниях сообщала, что корпорация Google в ночь на 10 августа начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace для находящихся под санкциями российских компаний.