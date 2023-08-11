Профсоюз московского метро заявил о массовом уходе машинистов на больничный из-за переработок

Как минимум 37 машинистов электропоездов московского метрополитена одновременно ушли на больничный в связи с ухудшением здоровья из-за частых переработок, сообщает профсоюз работников метро. В частности, недомогание и усталость почувствовали работники депо «Сокол» и других подразделений.

«Организм работников перестал выдерживать частые переработки. Работники жаловались на низкую заработную плату и что начальство нарушает условия отдыха. Все это ухудшило состояние здоровья, привело к утомляемости», — говорится в заявлении организации, опубликованной в ВК.

В профсоюзе также заявили, что недавно из-за переработок погиб 28-летний начальник путевой части № 11 (ПЧ-11) московского метро. «Человек перерабатывал третьи сутки подряд — буквально уснул на ходу и упал на рельсы. Смертельный исход», — пишут представители организации.

Один из бывших машинистов рассказал «Новой газете Европа», что руководство московского метрополитена ежегодно убеждало сотрудников подписывать соглашения на переработки под угрозой плохих оценок за отработку аварийных ситуаций. «Все стонут от [малого] количества выходных, а не от переработок», — добавил собеседник издания.