«Коммерсант»: следствие допускает, что дроны, сбитые на подлете к Москве, использовались для поиска «бреши» в ПВО

Беспилотники, сбитые 9 и 10 августа на подлете к Москве, могли использоваться не в ударных, в разведывательных целях. Такую версию допускает следствие, которое расследует атаки беспилотников на столицу, пишет «Коммерсант».

По одной из версий следствия, с помощью этих атак операторам дронов «удалось нащупать возможную брешь в усиленной обороне Москвы», после чего была совершена атака утром 11 августа.

«Коммерсант» также пишет, что для атаки 11 августа снова использовался беспилотник типа «Бобер». Предположительно, как утверждает издание, он был запущен со стороны Черкасской области Украины. Поражающих элементов во взрывном устройстве, установленном в дроне, не было.

Издание отмечает, что беспилотник типа «Бобер» может преодолевать до одной тысячи километров, он несет в себе кумулятивный заряд КЗ-6, эквивалентный по мощности 1,8 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Утром 11 августа Москве в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник. Он упал неподалеку от перинатально-кардиологического центра 67-й городской больницы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, беспилотник был ликвидирован средствами ПВО, в результате падения обломков никто не пострадал, серьезных разрушений нет. В Минобороны России заявили, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве.

Ночью 9 и 10 августа Собянин сообщал о сбитых на подлете к Москве беспилотниках. По словам властей столицы, 9 августа один из дронов был сбит силами ПВО в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. В Минобороны РФ говорили, что 10 августа дроны сбили в Малоярославском районе Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

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