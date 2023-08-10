Virgin Galactic впервые отправила в суборбитальный полет туристов

Космоплан компании Virgin Galactic совершил свой первый коммерческий суборбитальный полет с туристами на борту, сообщает пресс-служба компании.

На борту VSS Unity находились 80-летний британец, участник Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года Джон Гудвин, у которого диагностировали болезнь Паркинсона, а также уроженка Антигуа и Барбуда Ана Майерс и ее 18-летняя дочь Кейша Шахафф, которые выиграли билеты в лотерее, организованной Virgin Galactic, фондом Omaze и некоммерческой организацией Space for Humanity.

В состав экипажа вошли трое сотрудников Virgin Galactic — главная инструктор астронавтов компании Бет Мозес, командир Си Джей Старкоу и пилот Келли Латимер.

Запуск состоялся с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико утром 10 августа. На высоте около 15 километров космоплан отстыковался от самолета-разгонщика WK2, после чего поднялся на высоту около 80 километров, провел некоторое время в невесомости и стал снижаться. Спустя примерно полтора часа после начала полета космолет благополучно приземлился.

В конце июля 2023 года Virgin Galactic объявила, что провела первый коммерческий суборбитальный полет, но тогда пассажирами на борту космоплана стали два полковника итальянских ВВС и инженер из Национального исследовательского совета Италии.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что после полета в августе коммерческие запуски Virgin Galactic будут проводиться каждый месяц.

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