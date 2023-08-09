В Забайкальском крае мемориальную доску погибшему участнику войны с Украиной установят на детской площадке

На детской площадке в городе Борзя в Забайкальском крае установят мемориальную доску в память о погибшем в Украине местном жителе Василии Лопатине, сообщает «Новая вкладка».

Лопатин с 2015 года служил по контракту в танковой части в Борзе. Он участвовал в войне в Сирии, а после полномасштабного российского вторжения уехал воевать в Украину, где погиб в марте 2022 года. По данным «Чита.ру», Лопатин служил в батальоне разведки в звании прапорщика.

В июне 2023 года семья Лопатина и другие жители города создали территориальное общественное управление, чтобы достроить детскую площадку, где погибший до войны установил несколько турников. Для финансирования строительства жители подали заявку на грант по региональной программе «300 добрых дел».

30 июня жители Борзи на встрече с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым попросили помочь с выделением денег. Тот пообещал ускорить процесс. В июле стало известно, что жители получат миллион рублей на строительство детской и футбольных площадок, в также установку тренажеров. Там же жители города планируют повесить мемориальную мраморную табличку с портретом погибшего Лопатина.

главные новости дня

Война Пятьсот тридцать второй день. Онлайн «Медузы»

главные новости дня

Война Пятьсот тридцать второй день. Онлайн «Медузы»