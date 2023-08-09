Бывшую журналистку Doxa не пустили в Сербию по паспорту иностранца, который выдала Германия. Она 40 часов провела в камере для подлежащих депортации

Бывшую журналистку издания Doxa Наташу Тышкевич, которую в России преследовали по уголовному делу, сербские пограничники не пустили в страну. Об этом журналистика сообщила в своем твиттере.

Тышкевич прилетела в Белград 7 августа. При себе у нее был , выданный Германией в 2022 году, однако пограничники с этим документом ее в страну не пустили. Паспорта РФ у Тышкевич не было, поскольку его конфисковали российские власти в рамках расследования уголовного дела.

После этого журналистку поместили в камеру для подлежащих депортации, в которой она провела около 40 часов. «Меня довольно сильно стриггерило попадание в камеру, я начала рыдать, села на пол и отказывалась входить в нее, пока на меня кричали сербские полицейские, угрожавшие меня отправить в реальную тюрьму, если я не подчинюсь», — написала Тышкевич.

По данным «Радио Свобода», журналистку 9 августа депортировали на Мальту, откуда она прилетела в Сербию. Далее она планирует вернуться в Германию.

В разговоре с изданием Тышкевич назвала свое задержание и водворение в камеру нарушением прав человека. По ее словам, в этом не было смысла, так как покинуть транзитную зону аэропорта она не могла. Кроме того, в камеру ей не передавали продукты.

МВД Сербии не ответило на запрос «Радио Свобода» о том, почему российскую активистку не пустили в страну.

Журналистов издания Doxa Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Армена Арамяна задержали в апреле 2021 года по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

Дело было возбуждено из-за видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за участие в акциях в поддержку политика Алексея Навального. В качестве меры пресечения редакторам Doxa был назначен запрет определенных действий: им запретили пользоваться интернетом, а выходить из дома позволили только на два часа по утрам.

В апреле 2022 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил журналистов к двум годам исправительных работ. Вскоре после этого журналисты уехали из России. МВД РФ объявило их в розыск. В феврале 2023 года суд заочно ужесточил наказание Гутниковой, назначив ей два месяца колонии общего режима.

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