Торговые сети в российских регионах ограничат наценку на социально значимые продукты

Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценок на основные социально значимые товары, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Такое предложение обсуждалось на рабочем совещании министерства с представителями ретейла и заинтересованных ведомств. Речь идет среди прочего об ограничении наценки магазинов на сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию.

«Такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России», — прокомментировал это решение заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В январе 2022 года стало известно, что два крупнейших в России продуктовых ретейлера — X5 Group и «Магнит» — ограничат наценку на социально значимые продовольственные товары. Как сообщает «Интерфакс», систему добровольного ограничения наценки (не более 5%) ввели и другие крупные федеральные торговые сети.

В феврале 2023-го депутаты Госдумы предлагали ввести государственное регулирование торговых наценок на продукты питания первой необходимости. Однако, писал «Коммерсант», регуляторы инициативу не поддержали. В Минсельхозе и Минпромторге сочли, что это может привести к дестабилизации экономики и дефициту. В Федеральной антимонопольной службе посчитали достаточными существующие инструменты контроля цен и добровольного ограничения наценок сетями.

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