Reuters: Россия использует «теневой флот» для экспорта зерна, поскольку все меньше компаний готовы работать с российскими экспортерами

После выхода из зерновой сделки России для экспорта своей сельхозпродукции приходится все больше полагаться на «теневой флот», состоящий преимущественно из старых зерновозов, сообщает Reuters.

По данным источников агентства, в июле 2023 года Россия начала активно фрахтовать суда у небольших судовладельцев, с которыми крупные трейдеры не работают. По данным платформы Shipfix, число российских заявок на такие суда увеличилось на 40% (до 257 заявок) в сравнении с июнем.

Как пишет Reuters, многие иностранные компании отказались работать с российскими фирмами после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе из-за «скрытых санкций», которые затрудняли работу судовладельцев, страховщиков и банков с российскими экспортерами.

После выхода России из зерновой сделки и активизации боевых действий в Черном море ситуация с поставками российского зерна стала еще сложнее. В частности, судовладельцы и страховщики, которые все еще готовы работать с российскими черноморскими портами, резко подняли расценки на свои услуги. Источник Reuters в этой сфере рассказал, что операторы берут за перевозку российских грузов на десять тысяч долларов в день больше, чем за аналогичные грузы из портов Болгарии и Румынии.

Глава российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в комментарии Reuters отметил, что увеличение расходов на фрахт и страхование отразится непосредственно на ценах на мировом рынке. С этим согласны и другие источники агентства. Они также предполагают, что Россия не сможет с помощью «теневого флота» поддерживать те рекордные темпы экспорта, которые были достигнуты в 2022 году.

Министерство сельского хозяйства России спрогнозировало, что экспорт российского зерна снизится примерно на 8% в 2023-2024 годах по сравнению с прошлогодним максимумом в 60 миллионов тонн. Причину снижения экспорта в ведомстве не уточнили.

Власти РФ вышли из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся требований России, не была выполнена. После выхода из сделки российские военные начали практически ежедневно обстреливать юг Украины, в том числе Одесскую область, уничтожая инфраструктуру портов, которую использовали для экспорта зерна.

В августе украинские военные начали наносить удары морскими беспилотниками по российским кораблям. В частности, в ночь на 4 августа в результате атаки на военно-морскую базу в Новороссийске повреждения получил десантный корабль «Оленегорский горняк», а в ночь на 5 августа в районе Керчи был поврежден гражданский танкер «Сиг».

Читайте также

Украина после ударов катеров-камикадзе по российским кораблям объявила порты РФ «зоной опасности» Это может нарушить экспортную торговлю России

Читайте также

Украина после ударов катеров-камикадзе по российским кораблям объявила порты РФ «зоной опасности» Это может нарушить экспортную торговлю России