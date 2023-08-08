Братья Янгулбаевы заявили, что их родственников в Чечне принудительно отправили на войну в Украину

Четверых родственников братьев принудительно отправили из Чечни на войну в Украину. Об этом сообщил правозащитник Абубакар Янгулбаев в своем телеграм-канале.

«Моих забрали на войну в Украину. Дядя Сайд-Ахмед и кузены Хасан, Адам и Юсуп. Это все Янгулбаевы в нашем роде от 18 до 60 в Чечне. Не достаточно митинга против нас, травли, угроз, преследований, отречения, матери в заложниках и лишения права на Родину», — написал он.

В разговоре с «Агентством» Абубакар Янгулбаев заявил, что его родственникам не отправляли повесток, а оформили их как «добровольцев». Также он добавил, что их заставили поехать на фронт угрозами.

Сайд-Ахмед и Адам фигурируют в ролике, опубликованном 7 августа в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Согласно его посту, группа «добровольцев» прошла военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, после чего вылетела в зону проведения « ». Сейчас родственники Янгулбаевых находятся в Донецке.

Телеграм-канал 1ADAT пишет, что перед отправкой на фронт всех родственников Янгулбаевых мужского пола по отцовской линии похитили и удерживали в нелегальной тюрьме СОБРа. По данным канала, Хасана похитили, когда он приехал в Грозный, чтобы отвезти жену в роддом.

1ADAT также утверждает, что местные власти хотели отправить на фронт отцов Адама, Юсупа и Хасана — Сайд-Эмина и Шахида, — но не смогли этого сделать из-за их возраста.

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