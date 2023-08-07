Умер режиссер фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной» Уильям Фридкин
Источник: Variety
В Лос-Анджелесе умер американский кинорежиссер Уильям Фридкин, сообщает Variety.
Фридкину было 87 лет.
Фридкин — один из главных режиссеров «Нового Голливуда». Его наиболее известными фильмами являются «Французский связной» и «Изгоняющий дьявола». За первый из них он получил «Оскара», за второй — «Золотой глобус».
Среди других работ Фридкина — «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Колдун», «Разыскивающий», «Загнанный», «Глюки».
Последний фильм, снятый Фридкиным, — «Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“». Его премьера состоится на Венецианском кинофестивале в начале сентября.