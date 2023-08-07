Хунта в Нигере закрыла воздушное пространство страны, опасаясь военной интервенции

Военные в Нигере, захватившие власть в стране, закрыли воздушное пространство республики из-за опасений по поводу возможной военной интервенции со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает France 24.

«В виду угрозы интервенции, которая становится все более явной из-за подготовки соседних стран, воздушное пространство Нигера закрывается с воскресенья для всех самолетов до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении хунты. Военные также отметили, что любая попытка нарушить воздушное пространство будет встречена «решительным и немедленным ответом».

Ранее мятежники заявил, что две центральноафриканские страны провели «предварительное развертывание в рамках подготовки к интервенции», пишет агентство. О каких странах шла речь, не уточнялось.

В конце июля ЭКОВАС выдвинули военным в Нигере ультиматум, дав им неделю на то, чтобы вернуть власть в стране законному правительству. Срок истек 6 августа, однако никаких решительных действий, о которых говорили члены союза, не последовало.

The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного военного одной из стран ЭКОВАС пишет, что вооруженные силы региона пока не готовы к интервенции и им нужно больше времени для ее подготовки.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда представители хунты объявили, что отстранили от власти президента республики Мохамеда Базума, который, по их словам, плохо справлялся с управлением и обеспечением безопасности страны. Через два дня генерал Абдурахман Тчиани, возглавляющий президентскую гвардию, объявил себя новым главой государства.

Многие страны осудили переворот и потребовали немедленно освободить президента страны Базума. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против Нигера и приостановили всю финансовую поддержку республики до восстановления законного правительства. Государства ЭКОВАС остановили все коммерческие операций с Нигером, заморозили его активы в региональном центральном банке и приостановили все программы финансовой помощи республике.

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