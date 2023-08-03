Компания до конца 2023 года перестанет продавать на российском рынке иностранные бренды кофе и чая, сообщает Reuters.

JDE продолжит торговать в России под местными торговыми марками, говорится в финансовом отчете (.pdf) компании за первое полугодие 2023 года. Производитель снизил целевой показатель прибыли из-за неопределенности на фоне перехода на локальные бренды в России.

Гендиректор JDE Фабьен Саймон заявил, что компания не собирается уходить из России. «Мы рискуем тем, что наши активы и интеллектуальная собственность будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России», — сказал он во время общения с инвесторами 2 августа.

Фабьен Саймон добавил, что работа JDE не нарушает санкции Запада, введенные в отношении РФ из-за вторжения в Украину, а компания несет ответственность перед своими 900 сотрудниками в России.

В России работают два предприятия JDE Peetʼs — в Ленинградской и Новосибирской областях, отмечает РБК. Завод JDE в Ленобласти выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire.