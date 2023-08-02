Путин вручил Орден Почета матери Кадырова

Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения высших государственных наград РФ в Екатерининском зале Кремля.

Среди прочих он вручил награду Аймани Кадыровой, президенту фонда имени Ахмата Кадырова и матери главы Чечни Рамзана Кадырова. Указ о награждении Кадыровой «за активную общественную деятельность» был подписан еще в октябре 2022 года.

«Я очень признателен нашему национальному лидеру за высокую оценку гуманитарной миссии фонда», — прокомментировал награждение Рамзан Кадыров. По его словам, среди прочего фонд отправляет гуманитарную помощь жителям оккупированных Россией регионов Украины и участникам боевых действий.

У Аймани Кадыровой уже более десятка званий и наград, в том числе в октябре 2022 года главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР наградили ее орденами Дружбы.

Родственники Рамзана Кадырова, как и он сам, регулярно получают региональные и федеральные награды и звания. Так, в ноябре 2022 года Владимир Путин присвоил жене главы Чечни Медни Кадыровой звание «матери-героини». В феврале 2023 года сам Кадыров стал первым Героем Чечни (он сам же и учредил это звание), а в марте получил медаль «Заслуженный правозащитник Чечни». В июне 20-летнюю дочь главы Чечни Хутмат наградили высшим орденом республики за «огромный вклад в развитие медицины».

Как подсчитала в 2018 году «Русская служба Би-би-си», из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники главы республики, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. «С моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю», — говорил на эту тему Кадыров.

О родственниках и друзьях Кадырова в руководстве Чечни

«Дорогие братья»: журналисты «Би-би-си» подсчитали родственников и друзей Кадырова в руководстве Чечни

О родственниках и друзьях Кадырова в руководстве Чечни

«Дорогие братья»: журналисты «Би-би-си» подсчитали родственников и друзей Кадырова в руководстве Чечни