Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атаки «неустановленных дронов» на Москву будут происходить все чаще. Об этом он написал в твиттере после того, как стало известно о второй за трое суток атаке беспилотников на комплекс Москва-Сити.

Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию «авторов войны», чтобы собрать с них все долги… Все, что будет дальше происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны….

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал очередную атаку на Москву вопросом: «А где же славное эшелонированное российское ПВО?» «Украинские военные имеют определенный опыт сбивать [БПЛА]. Российские же военные не могут справиться с теми БПЛА, которые где-то там долетают до них уже не первый раз. Ну и надеемся, у них и не будет опыта [их сбивать]», — цитирует его слова «РБК-Украина».

В ночь на 30 июля два беспилотника повредили фасады офисных высоток Москва-Сити. В одной из башен получил ранение охранник. В ночь на 1 августа беспилотник снова врезался в высотку в правительственном «IQ-квартале», где расположены офисы Минэкономразвития РФ.

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Новая атака дронов на Москву. Беспилотник вновь врезался в башню Москва-Сити

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