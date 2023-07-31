Великобритания ввела санкции против шести россиян, причастных к вынесению приговора Владимиру Кара-Мурзе

Власти Великобритании ввели санкции против шести россиян в связи с приговором политику Владимиру Кара-Мурзе, которого в России приговорили к 25 годам лишения свободы по делу о «госизмене».

Согласно данным МИД Великобритании, под ограничения попали прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, а также судебный эксперт Данила Михеев. Всем им запрещен въезд в Великобританию, а активы на территории страны в случае обнаружения будут заморожены.

Как отмечается в документе, попавшие под санкции россияне своим участием в процессах против Кара-Мурзы и Ильи Яшина поддержали проводимую российскими властями политику, направленную на дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности и суверенитета, поскольку обоих политиков в России судили в том числе за «фейки» о российской армии.

Власти Великобритании пояснили, что закон «фейках» препятствует распространению среди россиян достоверной информации о войне в Украине, которая могла бы сократить общественную поддержку руководства РФ и подорвать способность российского правительства вести войну.

В апреле Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», а также об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о распространении «фейков» про российскую армию. Кара-Мурза не признал вину. 31 июля апелляционный суд утвердил приговор политику.

В июне Евросоюз ввел санкции в отношении девяти граждан России в связи с приговором Кара-Мурзе. Под санкции ЕС попали замминистра юстиции России Олег Свириденко, судьи Сергей Подопригоров, Диана Мищенко и Елена Ленская, Илья Козлов, следователи Андрей Задачин и Денис Колесников, а также директор компании «Независимый эксперт» Данила Михеев и начальник СИЗО-5 в Москве Дмитрий Комнов.

Политика Илью Яшина Мещанский суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу распространении «фейков» о российской армии в декабре 2022 года.