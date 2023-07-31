Российско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2 в Саудовской Аравии. Чемпионы получили пять миллионов долларов

Команда Team Spirit, в которую входят , выиграла турнир Riyadh Masters по Dota 2, проходивший в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В гранд-финале, состоявшемся вечером 30 июля, Team Spirit обыграла со счетом 3:1 Team Liquid, в котором заявлены киберспортсмены от Швеции.

Riyadh Masters считается крупнейшим коммерческим турниром в киберспорте, а его призовой фонд составляет 15 миллионов долларов, пишет Forbes. Чемпионы получили пять миллионов долларов, финалисты — 2,5 миллиона долларов.

Всего в турнире участвовали 20 команд. Российские BetBoom Team и 9Pandas заняли пятое и шестое места на турнире и получат по 800 тысяч долларов.

Гранд-финал стал самым просматриваемым матчем в Dota 2 в 2023 году. Его смотрели 488 тысяч пользователей.

Team Spirit, а также BetBoom Team и 9Pandas квалифицировались на чемпионат мира по Dota 2 — The International 12, который пройдет 12–29 октября в Сиэтле.

В октябре 2021 года Team Spirit победила в гранд-финале чемпионата мира по Dota 2, заработав 18 миллионов долларов призовых.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Team Spirit объявила о переносе своего офиса из Москвы в Белград.

Читайте также

Российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила 18 миллионов долларов. Постойте… Откуда такие деньги? Неужели играть в «Доту» так сложно?

Читайте также

Российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила 18 миллионов долларов. Постойте… Откуда такие деньги? Неужели играть в «Доту» так сложно?