Врач из Москвы покинула Россию из-за травли и угроз. Она отказалась в домовом чате сдать деньги на сиделку для военного

Врач общей практики из Москвы Екатерина Микрюкова, отказавшаяся в домовом чате сдавать деньги на оплату сиделки раненому военному, уехала из России. Об отъезде врач рассказала «Медиазоне», уточнив, что приняла это решение после того, как ей и членам ее семьи начали поступать угрозы.

По словам Микрюковой, травля началась после того, как один из участников домового чата района Ховрино призвал остальных «снизить потребление виски и просеко по пятницам» и сброситься на сиделку бойцу из военного госпиталя, который «полголовы оставил на той земле». Микрюкова ответила, что военный «мог не воевать и остаться здоровым». Ее удалили из чата, а скриншоты ее сообщений и персональные данные опубликовали телеграм-каналы «Свидетели Байрактара», вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев и пропагандист Владимир Соловьев.

«И началось… Начали писать в телеграме: „Ты тварь, гнида, подстилка хохляцкая“. Ну и пошло-поехало, 300-400 сообщений в день, атаки спама в смс, автоматические звонки. Начали писать моим сестрам, папе — у меня „ВКонтакте“ все это открыто было. Не знаю, кто эти люди», — рассказала Микрюкова.

Кроме того, жалобы стали поступать и в сеть лабораторий «Гемотест», где работала Микрюкова. После травли она уволилась по собственному желанию.