Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп. У совершивших такие преступления предлагается конфисковать имущество. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — заявил Пискарев.

Максимальное наказание за мелкую взятку предлагается установить в виде трех лет лишения свободы, а за мелкий подкуп — двух лет. В настоящий момент за мелкий подкуп россиянам грозит год лишения свободы, а за мелкую взятку — три года, но при условии, что человек ранее был судим по статьям о взяточничестве. Если человек попался на взятке впервые, то максимальное наказание составит до года лишения свободы.

The Moscow Times отмечает, что чиновники и сотрудники силовых структур такие мелкие взятки почти никогда не берут. Чаще на них попадаются врачи и учителя.

В июле завели дело на преподавателя Международного института дизайна и сервиса в Челябинске. Он ставил зачеты и просил от двух до семи тысяч рублей. В том же месяце сотрудник больницы в Башкирии был пойман на взятке — за пять тысяч рублей он выдавал больничные листы.