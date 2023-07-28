Таксиста из Комсомольска-на-Амуре приговорили к 18 годам за поджог крыльца здания Росгвардии

Первый Восточный окружной военный суд приговорил таксиста из Комсомольска-на-Амуре Владимира Золотарева к 18 годам колонии строгого режима по делу о поджоге военкомата, сообщает «Сибирь.Реалии».

Суд признал его виновным по трем статьям: террористический акт, подготовка к совершению террористического акта и причинение насилия в отношении представителя власти, не представляющего опасности для жизни (статья 30, часть 1 статьи 205; часть 1 статьи 318; часть 1 статьи 205).

Первые пять лет лишения свободы Золотарев проведет в тюрьме. Кроме того, он должен будет компенсировать ущерб в размере 500 тысяч рублей. Обвинение запрашивало для таксиста 17 лишения свободы, включая три года в тюрьме.

Как пишет «Зона солидарности», с марта 2022 года Золотарев находился под следствием по делу о насилии в отношении представителя власти. Сам таксист рассказывал «Медиазоне», что решил уехать в лес, чтобы отвлечься от новостей и выйти из запоя, начавшегося у него после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. По дороге Золотарева остановили сотрудники ГАИ, таксист поспорил с ним и в итоге ударил одного из них головой в лицо. Сам Золотарев настаивал, что это произошло случайно.

После этого Золотарева отправили под домашний арест. В начале июня 2022 года он сбежал, разлил бензин на крыльце здания Росгвардии и поджег его. Таксист объяснил свой поступок несогласием с войной в Украине. На этот раз суд отправил Золотарева в СИЗО.

По данным «Медиазоны», с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в России было совершено 113 нападений на военкоматы, отделы полиции и административные здания. Как минимум в 41 случае поджоги квалифицировали как теракт. Всего по этим дела были осуждены больше 40 человек. Самое тяжелое наказание (19 лет колонии) получили старшина МЧС Алексей Нуриев и водитель Росгвардии Роман Насрыев из Челябинской области, кинувшие в здание военно-учетного стола в Бакале три «коктейля Молотова».

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