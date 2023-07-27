В Москве 17-летнего подростка задержали по делу о подготовке теракта. Он якобы собирался взорвать объект газопроводной сети

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка, который якобы собирался взорвать объект газопроводной сети, сообщает пресс-служба СК РФ. Имя задержанного не называется.

По версии следствия, не позднее января 2023 года подросток решил совершить теракт. Для реализации задуманного он, утверждает СК, узнал в интернете, как изготовить самодельное взрывное устройство, а также изучил карты, на которых были отмечены объекты газопроводной сети Московского региона. После этого подросток якобы приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывчатки, и вскоре был задержан.

Каким образом следователи вышли на подростка, СК не уточняет. Согласно пресс-службе, «противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена» сотрудниками СК, ФСБ и МВД.

Против подростка возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ). У него дома прошли обыски. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

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