В Москве 17-летнего подростка задержали по делу о подготовке теракта. Он якобы собирался взорвать объект газопроводной сети
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка, который якобы собирался взорвать объект газопроводной сети, сообщает пресс-служба СК РФ. Имя задержанного не называется.
По версии следствия, не позднее января 2023 года подросток решил совершить теракт. Для реализации задуманного он, утверждает СК, узнал в интернете, как изготовить самодельное взрывное устройство, а также изучил карты, на которых были отмечены объекты газопроводной сети Московского региона. После этого подросток якобы приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывчатки, и вскоре был задержан.
Каким образом следователи вышли на подростка, СК не уточняет. Согласно пресс-службе, «противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена» сотрудниками СК, ФСБ и МВД.
Против подростка возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ). У него дома прошли обыски. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.