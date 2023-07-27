ТАСС: Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба ОНФ

Российскую спортсменку Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), созданного в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Об этом рассказал ТАСС источник в движении.

По его словам, решение было принято заочным голосованием из-за того, что Исинбаева не участвовала в работе ОНФ и центрального штаба движения.

Ранее ТАСС анонсировал голосование в центральном штабе ОНФ по этому вопросу.

В начале июля испанское издание El Digital Sur сообщило, что Елена Исинбаева переехала в Испанию и живет в «роскошном комплексе» на острове Тенерифе. В ответ на публикацию спортсменка заявила, что считает себя «человеком мира» и «живет там, где работает».

Комментируя связи с российской армией, Исинбаева заявила, что не состоит и никогда не состояла в вооруженных силах, а лишь выступала за ЦСКА. Свое звание майора она назвала «номинальным».

После сообщений о переезде в Испанию и заявления Исинбаевой о званиях спортсменку начали «отменять» и критиковать российские чиновники, пропагандистские СМИ, а также «патриотические» комментаторы. В Кремле заступились за спортсменку, призвав не забывать о ее «заслугах».

Исинбаева — одна из самых легкоатлеток в мировой истории. На протяжении многих лет спортсменка поддерживала президента РФ Владимира Путина.

Скандал с Исинбаевой

Елена Исинбаева заявила, что ее воинское звание «номинальное» и удалила из инстаграма поздравление Шойгу. Теперь ее критикуют и «патриоты», и сторонники Навального

Скандал с Исинбаевой

Елена Исинбаева заявила, что ее воинское звание «номинальное» и удалила из инстаграма поздравление Шойгу. Теперь ее критикуют и «патриоты», и сторонники Навального