Путин посмертно наградил орденом Мужества «военкора» РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в Украине 22 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего в Украине «военкора» РИА Новости Ростислава Журавлева. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Президент также наградил попавших под обстрел вместе с Журавлевым сотрудников российских пропагандистских СМИ: фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, корреспондента «Известий» Романа Польшакова и оператора телеканала Дмитрия Шикова.

Сотрудники российских СМИ попали под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки в аннексированной Запорожской области 22 июля. Минобороны России утверждало, что обстрел велся . Согласно ведомству, «военкор» Ростислав Журавлев погиб от полученных ранений. Остальных сотрудников российских СМИ, пострадавших при обстреле, удалось эвакуировать.

В тот же день The Insider выпустил материал, в котором говорилось, что Журавлев в 2014 году воевал на стороне самопровозглашенной ЛНР. Позднее РИА Новости подтвердили, что Журавлев с июля по декабрь 2014 года находился «в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения». По данным агентства, Журавлев вступил добровольцем в «Интербригаду» в составе батальона «Заря». The Insider уточнил, что это вооруженное формирование существовало с 2014 по 2015 год.

22 июля 2023 года в подконтрольной Украине части Донецкой области был ранен оператор Deutsche Welle Евгений Шилко. Издание утверждало, что российские военные также использовали кассетные боеприпасы.

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