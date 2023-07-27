Обвинение запросило два с половиной года для активиста Дмитрия Скурихина. Он писал на своем магазине названия украинских городов

Сторона обвинения запросила для предпринимателя и активиста из села Русско-Высоцкое Ленинградской области Дмитрия Скурихина два года и шесть месяцев колонии по делу о повторной «дискредитации» российской армии, сообщает корреспондент Sota из зала суда.

Обвинение также потребовало уничтожить плакат со словами «Прости, Украина» — именно с этим плакатом Скурихин вышел на одиночный пикет по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Дмитрий Скурихин с 2014 года разместил около 200 политических плакатов на фасаде своего магазина в Ленинградской области. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он стал писать на своем магазине названия украинских городов, пострадавших во время боевых действий.

В мае 2022 года Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Скурихина на 45 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» российской армии из-за антивоенного ролика, который активист опубликовал в своем телеграм-канале.

Позднее против Скурихина возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» армии из-за антивоенных надписей на его магазине. В феврале 2023 года против него возбудили второе уголовное дело о «дискредитации». Поводом для этого стал одиночный пикет Скурихина в годовщину начала полномасштабной войны в Украине. На следующий день активиста задержали, а 26 февраля — арестовали. В апреле суд перевел Скурихина под домашний арест.

В конце июня стало известно, что антивоенные лозунги и названия украинских городов, написанные на фасаде магазина Скурихина, закрасили. Кто это сделал, неизвестно.

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«Я демонстративно встал на сторону Украины. И все прекрасно, односельчане здороваются, никто не шлет меня на хрен» The Village рассказал, как предприниматель из села под Петербургом сделал фасад своего магазина площадкой для антивоенных высказываний

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«Я демонстративно встал на сторону Украины. И все прекрасно, односельчане здороваются, никто не шлет меня на хрен» The Village рассказал, как предприниматель из села под Петербургом сделал фасад своего магазина площадкой для антивоенных высказываний