Ялтинский экономический форум перенесли на неопределенный срок. Его не проводили с 2019 года

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о переносе Ялтинского экономического форума, который собирались провести в сентябре 2023 года. Новая дата форума не сообщается.

Ялтинский экономический форум не проводится с 2019 года. Мероприятие неоднократно переносили по разным причинам: в 2020-2021 годах его отменили из-за пандемии коронавируса, в 2022 году — после начала войны в Украине из-за «нестабильной международной ситуации».

Аксенов заявил в марте, что в 2023 году в связи с «определенными логистическими особенностями» Ялтинский форум планируют провести в Москве.

Ялтинский международный экономический форум начали проводить в 2015 году. Согласно сайту мероприятия, его основной миссией является «содействие полноценной интеграции Крыма в состав России, укрепление и развитие инвестиционного и инновационного потенциала республики».

Украина считает проведение форума нарушением своего суверенитета, а его участников — нарушителями закона, поскольку они приезжают в Крым не получив на это согласие украинских властей.

Последний раз Ялтинский экономический форум провели в апреле 2019 года.