«Серьезных прорывов нет». Генпрокуратура ЦАР ответила на запрос СК РФ о расследовании убийства российских журналистов в 2018 году

Генеральный прокурор Центральноафриканской Республики получил запрос от Следственного комитета России по делу о гибели российских журналистов в 2018 году, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. По его словам, «серьезных прорывов» или «подвижек» в расследовании нет.

«Нас заверили, что работа ведется, никто не собирается „класть на полку“ эту тему», — добавил Бикантов.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. Они приехали в страну для съемок документального фильма о наемниках из ЧВК Вагнера для «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.

В российском МИДе заявляли, что на журналистов напали с целью ограбления и убили их при попытке оказать сопротивление. Такую же версию рассматривал Следственный комитет. Власти ЦАР считали, что российских журналистов могли убить боевики повстанческого движения «Селека». В 2022 году посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что журналистов убили боевики из группировки .

Центр «Досье» Михаила Ходорковского пришел к выводу, что официальная версия гибели российских журналистов не соответствует действительности. По его данным, ее придумали сотрудники структур основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а нападение на россиян спланировали заранее.

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