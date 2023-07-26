Сантехника из Славянска приговорили к 22 годам колонии по делу о взрыве на железной дороге в Брянской области

Второй западный окружной военный суд приговорил Сергея Белавина к 22 годам колонии строгого режима по делу о подрыве железной дороги в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Белавина, у которого гражданство России и Украины, признали виновным в прохождении обучения террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), совершении теракта (пункты «а» и «в» часть 2 статьи 205), незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222.1) и незаконном изготовлении взрывчатого вещества (часть 3 статьи 223.1).

Следствие утверждает, что в 2019 году Белавина завербовали представители военной разведки Украины, после чего он «вошел в состав организованной группы под их руководством». В период с 2019 по 2021 год Белавин, по версии следствия, «прошел обучение террористической деятельности, организованное спецслужбами Украины».

В июне 2022 года он под видом трудовой деятельности приехал в Россию, где с помощью участников организованной группы нашел оборудованный ими тайник со взрывчатыми веществами, утверждает СК. Белавин изготовил взрывчатку, которую установил на железнодорожных путях около села Робчик в Брянской области. По версии следствия, 9 июля в момент прохождения грузового поезда из Беларуси «Белавин инициировал взрыв», в результате которого никто не пострадал, но повреждения получили состав и железнодорожное полотно.

СК утверждает, что после взрыва Белавин попытался скрыться, вскоре его задержали. «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что Белавин признал вину.

В октябре 2022 года Белавина добавили в список экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. Там указано, что он житель Пермского края. Business FM писал, что Белавину 40 лет, он постоянно проживал в городе Славянске Донецкой области, где работал мастером-сантехником. У него есть двое детей семи и девяти лет.