Райффайзенбанк перестал принимать и покупать доллары и евро у клиентов в кассах банка

Райффайзенбанк объявил, что с 1 августа 2023 года временно приостановит прием и покупку наличной валюты у клиентов — физических лиц.

«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Райффайзенбанк подчеркнул, что в мобильном приложении и онлайн банке доступны валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту.

С 1 августа Райффайзенбанк также введет комиссию за внесение рублей на рублевые счета в кассах банка. На сумму до 200 тысяч рублей комиссия составит 1%, но не менее 300 рублей.

Райффайзенбанк — российская дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International. Это один из немногих банков в России, осуществляющей переводы по системе SWIFT. После российского вторжения в Украину Райффайзенбанк неоднократно ужесточал условия работы с клиентами в России. Так, в июне 2023 года банк из-за «изменения рыночных условий» ввел комиссию 50% для физических лиц за входящие переводы в долларах из других банков.

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