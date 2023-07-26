На вокзале в Рязанской области загорелись вагоны с серой

На железнодорожной станции в городе Сасово Рязанской области утром 26 июля произошел пожар, сообщила администрация города во «ВКонтакте», назвав случившееся «задымлением».

По данным Московской железной дороги (МЖД), задымление на станции «Сасово» произошло в 7 утра. Загорелись четыре вагона поезда с серой, сообщили РБК в областном управлении МЧС. В 8:20 утра пожар локализовали на площади 80 квадратных метров, а затем потушили. К ликвидации привлекали пожарный поезд.

В МЖД утверждают, что никто не пострадал, а угрозы окружающей среде нет. При этом телеграм-канал Baza пишет, что во время пожара сотрудник РЖД отравился парами серы, его госпитализировали. В городской администрации говорят, что специалисты берут пробы воздуха.

Из-за случившегося сотрудников железной дороги и жителей ближайшего многоквартирного дома эвакуировали, сообщили в администрации Сасово.

Телеграм-канал Shot, близкий к таблоиду Life, сообщил, что «рассматривается версия поджога». Другие источники это не подтверждали. В администрации Сасово заявили, что в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.