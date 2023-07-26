На «Дожде» пройдет спецэфир «Нежелательная организация. Правила игры». Накануне Генпрокуратура объявила телеканал «нежелательным» в России

Телеканал «Дождь», который российские власти объявили «нежелательным» в стране, анонсировал специальный эфир «Нежелательная организация. Правила игры».

27 июля в 17:00 по Москве в эфире «Дождя» выступят журналисты других изданий, а юристы разъяснят, что означает статус «нежелательной организации».

В анонсе эфира редакция телеканала заверила, что решение российских властей не повлияет на работу «Дождя».

25 июля Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» в России деятельность филиалов телеканала «Дождь» в Латвии и Нидерландах — SIA TV Rain и TVR Studios B.V. В ведомстве заявили, что обе компании «дискредитируют» органы власти РФ, распространяют «фейки» о российском вторжении в Украину, поддерживают «иностранных агентов», а также распространяют материалы «нежелательных» организаций.

Интервью с главным редактором «Дождя» Тихоном Дзядко

«Цель — запугать зрителей. Чтобы нас боялись смотреть» «Дождь» объявили «нежелательным» в России. Главный редактор канала Тихон Дзядко поговорил с «Медузой» (тоже «нежелательной» организацией) о том, что теперь будет

Интервью с главным редактором «Дождя» Тихоном Дзядко

«Цель — запугать зрителей. Чтобы нас боялись смотреть» «Дождь» объявили «нежелательным» в России. Главный редактор канала Тихон Дзядко поговорил с «Медузой» (тоже «нежелательной» организацией) о том, что теперь будет