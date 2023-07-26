На «Дожде» пройдет спецэфир «Нежелательная организация. Правила игры». Накануне Генпрокуратура объявила телеканал «нежелательным» в России
Телеканал «Дождь», который российские власти объявили «нежелательным» в стране, анонсировал специальный эфир «Нежелательная организация. Правила игры».
27 июля в 17:00 по Москве в эфире «Дождя» выступят журналисты других изданий, а юристы разъяснят, что означает статус «нежелательной организации».
В анонсе эфира редакция телеканала заверила, что решение российских властей не повлияет на работу «Дождя».
Но, конечно, последствия у этого решения есть: для того, чтобы не ставить наших зрителей в России под угрозу, мы призываем не делиться нашими материалами в своих соцсетях, а также были вынуждены отключить возможность присылать донаты из России. Сейчас нам особенно важно, чтобы нас поддерживали зрители из-за пределов России, которые могут перевести донат за себя и за зрителей из России, которые теперь не могут этого сделать.
25 июля Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» в России деятельность филиалов телеканала «Дождь» в Латвии и Нидерландах — SIA TV Rain и TVR Studios B.V. В ведомстве заявили, что обе компании «дискредитируют» органы власти РФ, распространяют «фейки» о российском вторжении в Украину, поддерживают «иностранных агентов», а также распространяют материалы «нежелательных» организаций.