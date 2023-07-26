Бывшего замглавы Минцифры РФ, обвиняемого в получении взятки, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Московский городской суд изменил меру пресечения бывшему заместителю главы Минцифры РФ Максиму Паршину, переведя его из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Изменить меру пресечения Паршину требовала прокуратура.

О задержании Паршина стало известно 13 июля, в тот же день Басманный районный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест на два месяца, отклонив ходатайство следствия о его заключении под стражу. Аналогичное решение суд принял в отношении другого фигуранта, бизнесмена Александра Моносова, обвиняемого в даче взятки.

Максима Паршина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Как утверждал депутат Госдумы Александр Хинштейн, чиновника задержали с поличным в момент получения 3,5 миллиона рублей в одном из московских ресторанов.

По данным РБК, Паршин курировал в Минцифры работу Российского фонда развития информационных технологий, отвечающего за выбор «приоритетных проектов в сфере импортозамещения общесистемного и промышленного ПО», а также выделение грантов. «БФТ-Холдинг», возглавляемый Моносовым, специализируется на разработке IT-решений для госсектора.

21 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увольнении Паршина с поста замглавы Минцифры.

Глава Минцифры Максут Шадаев после задержания своего заместителя опубликовал во внутреннем чате для сотрудников сообщение, в котором заявил, что тема задержания Паршина является «крайне непростой», и призвал сотрудников «перетерпеть». Он отмечал, что «в нас сейчас полетят стрелы, будет много критики», «но исходим из того, что многое сделано, нам есть чем гордиться, и даже это событие не перечеркнет этих результатов».