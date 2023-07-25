СК возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки дронов на Москву

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (статья 205 УК) из-за атаки двух беспилотников на Москву 24 июля, сообщает «Коммерсант».

Ответственность за атаку следствие возлагает на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Сам СК официально о возбуждении дела не сообщал.

В ночь на 24 июля два беспилотника ударили по двум нежилым зданиям в Москве, сообщал мэр города Сергей Собянин. Один дрон попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева, другой упал на пустовавшее здание Центрального военного оркестра Минобороны РФ по адресу Комсомольский проспект, дом 18, уточняет «Коммерсант». Пострадавших в результате падения дронов нет. Российские власти обвинили в теракте Украину. Официальный Киев не комментировал атаку дронов на Москву, но источники украинских СМИ рассказали, что нападение организовали в ГУР.

Подробнее об атаке

Новая атака дронов на Москву. Один из них упал рядом с военными объектами на Комсомольском проспекте Предполагается, что там находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear

Подробнее об атаке

Новая атака дронов на Москву. Один из них упал рядом с военными объектами на Комсомольском проспекте Предполагается, что там находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear