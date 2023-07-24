Трое авторов законопроекта о лишении гражданства РФ по рождению отозвали свои подписи под этим документом

Три сенатора от аннексированных Россией территорий Украины, предложивших лишать гражданства РФ, приобретенного по рождению, отозвали свои подписи под инициативой.

Согласно карточке законопроекта в базе данных Госдумы, сенаторы Ольга Бас (самопровозглашенная ЛНР), Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин (оба — аннексированный Севастополь) сняли свои фамилии с законопроекта. В своих письмах к председателю Госдумы Вячеславу Володину они не пояснили, почему решили отозвать свои подписи под инициативой.

Четвертый сенатор Сергей Цеков (аннексированный Крым) на момент публикации этой заметки все еще числится автором законопроекта. Он заявил, что не собирается отзывать документ. «На сегодняшний день я не планирую отзывать законопроект. Не знаю, как будет завтра, послезавтра, но в принципе я считаю, что законопроект имеет право на жизнь. Почему они (другие авторы инициативы — прим. „Медузы“) отозвали подписи, надо спрашивать у них», — сказал Цеков РБК.

21 июля сенаторы от аннексированных регионов Украины внесли в Госдуму поправки, предполагающие что россиян можно будет лишать гражданства, приобретенного по рождению, за «действия, создающие угрозу национальной безопасности РФ» и нарушение 80 статей Уголовного кодекса РФ. Среди них — «дискредитация» армии (статья 280.3), распространение «фейков» об использовании ВС РФ (статья 207.3), теракт (статья 205), призывы к экстремизму (статья 280) и дезертирство (статья 338).

Согласно инициативе, лишать гражданства предлагалось как за само преступление, так и за посягательство на него, вне зависимости от того, когда это произошло и когда решение суда вступило в силу.

Против законопроекта выступил председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, заявив, что инициатива противоречит Конституции. Он также предложил авторам противоречивого документа «задуматься», могут ли они занимать свою должность.

Подробнее о предложении сенаторов

Сенаторы от аннексированных регионов хотят дать государству право лишать гражданства любого россиянина — например, за «дискредитацию армии» и «экстремизм» Но, кажется, у идеи нет шансов. По крайней мере пока

Подробнее о предложении сенаторов

Сенаторы от аннексированных регионов хотят дать государству право лишать гражданства любого россиянина — например, за «дискредитацию армии» и «экстремизм» Но, кажется, у идеи нет шансов. По крайней мере пока