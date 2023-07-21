МИД Польши вызовет посла РФ в Варшаве из-за слов Путина, что часть территорий Польши — «подарок» Сталина
Министерство иностранных дел Польши собирается вызвать посла РФ в Варшаве Сергея Андреева из-за слов президента РФ Владимира Путина о том, что Польша получила часть земель «благодаря позиции Сталина». Об этом сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
«Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в министерство иностранных дел», — заявил польский премьер-министр.
Владимир Путин, выступая 21 июля на оперативном совещании с Советом безопасности РФ, заявил, что «именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии». Президент РФ назвал западные территории Польши «подарком Сталина полякам».