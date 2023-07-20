Жителя Воронежской области, обвиняемого в тройном убийстве и нападении на полицию, приговорили к пожизненному сроку

Воронежский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве трех односельчан и нападении на отдел полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру области.

По версии обвинения, в сентябре 2021 года в воронежском селе Волчанское Мирский на фоне ссоры застрелил своих знакомых — двух взрослых и ребенка. Затем он взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району, ранив полицейского. Во время задержания Мирский оказал сопротивление и получил ранение.

Мирского обвинили в убийстве двух и более человек, в том числе малолетнего ребенка, посягательстве на жизнь полицейских, незаконном хранении оружия и взрывчатки. Кроме того, как отмечает РИА Новости со ссылкой на карточку дела, Мирского привлекли по статьям об умышленном уничтожении имущества и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Мирского. Дело рассматривалось в суде с октября 2022 года с участием присяжных. Они признали подсудимого виновным по всем обвинениям.

Суд постановил, что Мирский проведет три года в тюрьме, а затем его отправят в исправительную колонию особого режима. Кроме того, суд оштрафовал Мирского на 220 тысяч рублей, а также удовлетворил иски о компенсациях, поданные со стороны МВД по Воронежской области и потерпевшей.

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