Бывшего военного психолога, осудившего войну в Украине, задержали по уголовному делу. За год его восемь раз отправляли в спецприемник

Бывшего военного психолога Тимофея Руденко задержали по уголовному делу, рассказала «Медиазоне» его мать Юлия Киселева. По ее словам, речь идет о террористической статье, но какой, пока неизвестно.

Киселева также сообщила журналистам, что 20 июля Московский городской суд оставил в силе решение первой инстанции по пятому подряд административному аресту Руденко.

12 июля Останкинский районный суд Москвы отправил бывшего военного психолога в спецприемник на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Всего, как сообщали журналисты и правозащитники, с мая 2022 года Руденко восемь раз назначали административные аресты по статье о мелком хулиганстве.

Киселева полагает, что ее сына преследуют из-за высказываний против войны в Украине.

Тимофей Руденко уволился со службы несколько лет назад. В 2022 году он опубликовал на одной из своих страниц во «ВКонтакте» пост с осуждением российского вторжения в Украину, а также оставил несколько антивоенных комментариев в телеграме, писала «Медиазона». В мае 2022 года домой к Руденко пришли с обыском. По словам бывшего военного, силовики пытали его электрошокером и вынуждали признаться в подготовке терактов.

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