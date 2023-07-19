Путин назвал «наглостью и бесцеремонностью» невыполнение условий РФ по зерновой сделке и заявил, что Россия проявляла «чудеса выдержки»

Россия, «вновь и вновь» продлевая зерновую сделку, проявляла «чудеса выдержки и толерантности», а невыполнение российских условий — это «наглость и бесцеремонность». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим. Авторитет подорвали, в том числе, и руководства секретариата ООН, которое фактически выступило гарантом зерновой сделки», — приводит слова Путина РИА Новости.

Он также обвинил западные страны в том, что они «не пожалели сил» для срыва сделки.

«При этом ни одно из условий этой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, так и не выполнено. Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам: из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии — 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысяч тонн в Кению, остальное остается в недобросовестных руках европейцев. И это несмотря на то, что речь идет о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе», — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Президент РФ добавил, Россия готова и дальше поставлять свое зерно на мировые рынки, заместив украинском, в том числе на безвозмездной основе. По его мнению, Россия вносит «колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность», а «всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру — спекуляция и ложь».

Срок зерновой сделки истек 17 июля. Российские власти объявили, что она остановлена, так как часть договоренностей, касающихся России, не выполнена. Президент Украины Владимир Зеленский после этого объявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России.

19 июля Минобороны РФ заявило, что все корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

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