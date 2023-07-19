По делу администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» арестовали еще одного подозреваемого

Тверской районный суд Москвы арестовал Дениса Савинского по уголовному делу о вымогательству (статья 163 УК РФ), сообщает ТАСС.

Агентство называет Савинского еще одним администратором телеграм-канала «Кремлевская прачка», при этом издание «Осторожно, новости» пишет, что в суде роль подозреваемого в деятельности канала не обозначили.

На заседании Савинский заявил о своей невиновности, защита просила назначить ему домашний арест.

Согласно материалам уголовного дела, Савинский работает переводчиком в ООО «Ветеран».

Ранее по делу о вымогательству арестовали администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова и гендиректора компании ПСК «Наследие» Александра Санина. По версии следствия, с 2020 по 2023 год Поляков «получил крупную денежную сумму» от IT-холдинга «Ланит» за «блок на негатив» — то есть за обещание не публиковать в телеграм-каналах сведений, которые могут причинить вред интересам холдинга и его руководства. По данным Baza, речь идет о 40 миллионах рублей.

РБК называл Михаила Полякова бывшим полковником ФСБ. «Важные истории» писали, что Поляков до 2022 года возглавлял одну из служб в Управлении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и Московской области — эта служба занимается политическими преследованиями. По данным издания, Поляков курировал сеть провластных телеграм-каналов по согласованию с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

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