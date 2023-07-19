Международная федерация гимнастики разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) допустил спортсменов из России и Беларуси до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении говорится, что спортсмены и персонал из России и Беларуси смогут участвовать в турнирах на «строгих условиях». Они должны иметь нейтральный статус «без какого-либо участия со стороны Российской Федерации или Беларуси, их национальных федераций или национальных олимпийских комитетов».

Участвовать в турнирах спортсмены смогут с 1 января 2024 года и при соблюдении нескольких правил. О каких именно условиях идет речь, в сообщении не уточняется.

В заявлении подчеркивается, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в отборочных турнирах к Олимпиаде в Париже, но решение об их допуске к Играм остается за Международным олимпийским комитетом.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину МОК ввел санкции против РФ и Беларуси, среди которых — рекомендация международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

В марте 2023 года МОК выпустил рекомендации, с учетом которых международные спортивные федерации могут допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Для этого спортсменам необходимо выполнить несколько условий. Среди них — не поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с силовыми структурами.

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