Американский Wild Salmon Center объявили «нежелательным» в России. В Генпрокуратуре считают, что тот под видом охраны лосося «сковывает экономическое развитие России»
Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» на территории страны деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center (WSC).
Своей целью WSC ставит «сохранение тихоокеанского лосося», но фактически ее деятельность «используется в качестве прикрытия при реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития России», утверждают в ведомстве.
Так, организацией продвигались якобы полезные инициативы по созданию на территории Дальнего Востока особо охраняемых природных территорий с целью вывода из пользования данных территорий, ограничения рыбного промысла для российских промышленных компаний и блокировки газо- и нефтедобывающих отраслей на территории Сахалинской области в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц. Аналогичные инициативы по созданию ООПТ при поддержке российских некоммерческих организаций продвигаются организацией на территории Хабаровского края.
По данным Генпрокуратуры, WSC финансируется корпорацией Google, а также правительственными структурами США — министерствами торговли, сельского хозяйства и внутренних дел.
Сама же организация, объявленная «нежелательной», оказывала финансовую поддержку российской некоммерческой организации «Экологическая вахта Сахалина», которую ранее включили в реестр «иностранных агентов», утверждают в прокуратуре.
«Таким образом, формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере», — резюмировали в ведомстве.