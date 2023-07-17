Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрыв на Крымском мосту, заявил:

Можно только процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там излишняя» (цитата по «Суспильне»).

Спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк, в свою очередь, предположила, что взрыв на мосту может быть российской провокацией. Гуменюк напомнила, что 17 июля истекает срок действия зерновой сделки, о продлении которой пока не объявлено.

Гуменюк отметила, что россияне принимали беспрецедентные меры безопасности вокруг Крымского моста, полностью, по ее мнению, контролируя ситуацию там. Она также предположила, что власти РФ, предлагая «альтернативный маршрут» в Крым, рассчитывают увеличить количество людей в этих регионах, чтобы потом обвинить ВСУ в нарушении правил войны во время контрнаступления.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, комментируя взрыв на Крымском мосту:

Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля произошел взрыв. Погибла семейная пара из Белгородской области, находившаяся в одном из проезжавших по мосту автомобилей, их 14-летняя дочь получила тяжелые ранения.

Движение по мосту — и автомобильное, и железнодорожное — было остановлено. Паромная переправа не работает. Находящихся на аннексированном полуострове туристов просят не покидать гостиницы.

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