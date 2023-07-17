Производитель Zewa и Libresse окончательно ушел из России, продав свой бизнес за 117 миллионов долларов

Шведская компания Essity, владеющая брендами Libero, Libresse и Zewa, окончательно покинула российский рынок, завершив продажу своего бизнеса в России за 1,2 миллиарда шведских крон (около 117 миллионов долларов), говорится в пресс-релизе компании.

«С самого начала войны России против Украины мы были полностью сосредоточены на уходе из России. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса», — заявил глава компании Магнус Грот.

Как отмечается, российские активы Essity купило ООО «Новые технологии», основным владельцем которого является Игорь Шилов.

Компания Essity, которой принадлежит около 70 брендов, анонсировала свой уход из России в апреле 2022 года из-за «ухудшения условий ведения бизнеса». В июне 2023 года стало известно, что компания подписала соглашение о продаже российских активов: Essity принадлежали три фабрики, а в российском подразделении компании работали 1300 человек. Тогда же в Essity отметили, что в 2022 году чистая выручка российского бизнеса составляла около 2% от общей выручки компании.