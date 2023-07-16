В России снова ввели в оборот купюры по 5 и 10 рублей

В России возвращают в оборот купюры номиналом 5 и 10 рублей. Об этом сначала сообщил Mash, указав, что кассирам в Москве и Московской области выдали инструкции, как определять подлинность пяти- и десятирублевых купюр.

Затем в пресс-службе Сбербанка рассказали ТАСС, что такие купюры получили инкассаторские центры кредитной организации в Москве и Подмосковье. Пока поступила лишь ограниченная партия таких купюр, сообщили в Сбербанке, но в ближайшее время ожидаются дополнительные партии.

Купюры номиналом 5 и 10 рублей, образца 1997 года, печатались в России около 20 лет. Параллельно чеканились монеты того же номинала. Потом ЦБ РФ объявил, что собирается отказаться от пяти- и десятирублевых купюр и оставить только монеты этого номинала. Это объяснялось тем, что срок службы монет гораздо больше, чем у купюр. При этом подчеркивалось, что купюры в 5 и 10 рублей остаются законным платежным средством.

В конце 2022 года Банк России объявил, что собирается возобновить выпуск пяти- и десятирублевых банкнот. Такое решение, как сообщалось, связано с выросшей себестоимостью чеканки монет.