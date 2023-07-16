Путин заявил, что украинское наступление «успехов не имеет»

Президент РФ Владимир Путин в телеинтервью заявил, что украинское контрнаступление идет неудачно.

«Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов — они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет», — цитирует «Интерфакс» заявление президента РФ, сделанное в программе «Москва. Кремль. Путин», выходящей на телеканале «Россия 1».

По словам Путина, российские войска «ведут себя героически», на некоторых участках «и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее».

Журналист Павел Зарубин спросил, какими Путин видит дальнейшие цели «специальной военной операции», как власти РФ называют войну. Президент РФ заявил, что ответит на этот вопрос только за кадром - «когда камеры будут выключены».

Украинские власти признают, что контрнаступление идет медленнее, чем могло бы. Указывая, в частности, что начать его пришлось позднее из-за ожидания поставки вооружений от западных союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наступление замедляют в том числе минные поля — по его словам, россияне заминировали около 200 тысяч квадратных километров украинской территории.

При этом власти Украины подчеркивают, что не сомневаются в успехе контрнаступления. В частности, об этом говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, указывая, что на это «потребуется время».

The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников писала, что после первого удара, в результате которого ВСУ понесли значительные потери, украинские военные замедлили наступление, чтобы оценить обстановку. Затем украинское командование изменило тактику, что позволило снизить потери, в том числе и западной техники, переданной Украине.

Путин в интервью заявил, что российская сторона собирается изучать «трофейные вооружения», захваченные в Украине. По словам президента РФ, у России есть своя «весьма эффективная» военная техника (в качестве примера он привел танк Т-90 «Прорыв». «Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения»).

«Но и противник производит современную технику. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, — ну почему нет?» — сказал он.

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