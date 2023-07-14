Бывшего вице-губернатора Рязанской области арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, Греков получал деньги от коммерческих организаций за помощь с заключением контрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области.

Кроме того, пресс-служба СК сообщает, что в рамках этого дела была арестована Ирина Петина, которая была сенатором от Рязанской области с 2020 по 2022 год. Ей также инкриминируют получение взяток в особо крупном размере.

Игорь Греков был назначен на пост вице-губернатора Рязанской области в 2017 году, а в 2020-м решил покинуть эту должность, как сообщалось, по собственному желанию. Его отставке предшествовали два события: в декабре 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина рязанская журналистка попросила президента присвоить Грекову звание Героя России за спасение людей во время пожара. Вскоре после этого в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения, опровергающие слова журналистки. Тогда же появилась информация, что полного тезку Грекова в 2001 году приговорили к трем годам за мошенничество в крупном размере. В 2021 году прокуратура региона подтвердила, что у чиновника была судимость, о которой он не сообщил при назначении на должность вице-губернатора.