«Не было ничего незаконного». «Би-би-си» сообщила, что получила письмо от адвоката подростка, родители которого обвинили телеведущего корпорации в покупке интимных фото их ребенка

Корпорация «Би-би-си» сообщила, что получила письмо от адвоката молодого человека, мать которого обвинила ведущего «Би-би-си» в покупке интимных фотографий ее ребенка.

В письме говорится, что обвинения женщины, впервые опубликованные в британском таблоиде The Sun «чушь». «Во избежание сомнений, между нашим клиентом и ведущим „Би-би-си“ не было ничего неуместного или незаконного, и обвинения, опубликованные в газете Sun, являются чушью», — цитирует «Би-би-си» письмо представителя молодого человека.

Как сообщил адвокат, 7 июля молодой человек отправил редакции Sun по WhatsApp опровержение, назвав обвинения в адрес телеведущего «неправдой». Однако статья об этом все равно была опубликована.

В свою очередь представитель Sun заявил, что газета «рассказала историю обеспокоенных родителей, которые пожаловались „Би-би-си“ на поведение ведущего и которые волнуются о благополучии своего ребенка. Но на их жалобу „Би-би-си“ не отреагировала».

Таблоид утверждает, что его журналисты видели «доказательства, подтверждающие их опасения», а «Би-би-си» необходимо «провести надлежащее расследование».

Как отмечает служба новостей «Би-би-си», им неизвестно имя предполагаемого пострадавшего, их представители не связывались с ним напрямую, а журналисты Sun не поделились с ними упомянутыми доказательствами.

9 июля «Би-би-си» отстранила одного из своих телеведущих от работы после серии статей The Sun. В них со слов матери предполагаемого пострадавшего утверждалось, что один из известных сотрудников британской вещательной корпорации в течение трех лет покупал у ее ребенка интимные фотографии.

По данным таблоида, выплаты начались, когда молодому человеку было 17 лет. В материалах таблоида говорилось, что семья предполагаемого пострадавшего еще в мае обращалась в «Би-би-си» с жалобой на поведение ведущего, но корпорация не отреагировала должным образом.

Пол предполагаемого пострадавшего, как и имя отстраненного на фоне скандала телеведущего «Би-би-си» не раскрываются. Известно лишь, что обвиненный журналист — мужчина.

«Би-би-си» раскритиковали за реакцию на скандал, хотя руководство корпорации утверждает, что внутреннее расследование ведется с момента получения жалобы в мае. Лондонская полиция разбирается в ситуации, уголовное расследование пока не начиналось.

Подробно о скандале

Ведущего «Би-би-си» обвинили в покупке интимных фотографий у подростка и отстранили от эфира Корпорацию критикуют за реакцию на скандал и требуют от нее прозрачного расследования

Подробно о скандале

Ведущего «Би-би-си» обвинили в покупке интимных фотографий у подростка и отстранили от эфира Корпорацию критикуют за реакцию на скандал и требуют от нее прозрачного расследования